 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​США разместят тяжелое вооружение в Латвии в конце года

    Размещение американской техники в Латвии начнется осенью нынешнего года

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Размещение тяжелого вооружения США в Латвии начнется осенью этого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил командующий национальными Вооруженными силами республики Раймондс Граубе журналистам в пятницу.

    "В Латвии размещение американской техники начнется осенью нынешнего года", - сказал Граубе, который вернулся из США.

    Ранее госсекретарь минобороны Латвии Янис Сартс заявил, что американская техника может появиться в прибалтийской стране в конце года на военной базе в Адажи.

    Латвия является членом НАТО с 2004 года. В настоящий момент в Латвии на ротационной основе находится около 150 американских десантников, а также военная техника стран НАТО.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi