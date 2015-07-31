​США разместят тяжелое вооружение в Латвии в конце года

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Размещение тяжелого вооружения США в Латвии начнется осенью этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил командующий национальными Вооруженными силами республики Раймондс Граубе журналистам в пятницу.

"В Латвии размещение американской техники начнется осенью нынешнего года", - сказал Граубе, который вернулся из США.

Ранее госсекретарь минобороны Латвии Янис Сартс заявил, что американская техника может появиться в прибалтийской стране в конце года на военной базе в Адажи.

Латвия является членом НАТО с 2004 года. В настоящий момент в Латвии на ротационной основе находится около 150 американских десантников, а также военная техника стран НАТО.