США разместили в Южной Корее противоракетные системы "Пэтриот"

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Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ США разместили в Южной Корее усовершенствованные противоракетные комплексы "Пэтриот" для противостояния ракетной угрозе со стороны КНДР, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

35-я бригада ПВО войск США в Южной Корее получила новую ракетную установку "Пэтриот", чтобы научить военнослужащих ею пользоваться. Для этого уже были проведены испытания новых комплексов, на усовершенствование которых ушло восемь месяцев.

В бригаде уже имеются 12 зенитно-ракетных установок PAC-2 и PAC-3 в Осане, Сувоне, Кунсане, Кванджу. Однако пока неизвестно, какие именно модификации получены на этот раз.

Один комплекс PAC-2 заряжен четырьмя ракетами, а PAC-3 - 16 ракетами.