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США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море

США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море.
Другие страны
21 июня 2025 г. 15:12
США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море

США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море.

Как передает Report, об этом сообщает военно-морское издание USNI News со ссылкой на военный источник.

"США разместили пять ракетных эсминцев, оснащенных противоракетным оружием, в Средиземном море", - сообщил он.

Два эсминца USS Paul Ignatius и USS Oscar Austin, базировавшихся на военно-морской базе Рота в Испании, вошли в Средиземное море, присоединившись к трем другим кораблям - USS Arleigh Burke, USS Thomas Hudner и USS The Sullivans.

Отмечается, что все пять эсминцев способны перехватывать баллистические ракеты. Еще два ракетных эсминца США - USS Forrest Sherman и USS Truxtun сейчас действуют в Красном море.

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