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США разместили на авиабазе в Греции восемь беспилотников-разведчиков

США разместили на авиабазе в Греции восемь беспилотников-разведчиков Соединенные штаты Америки разместили несколько усовершенствованных разведывательно-ударный беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 Reaper на базе в районе города Лариса для сдерживания России и предотвращения возможного конфликта.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 14:20
США разместили на авиабазе в Греции восемь беспилотников-разведчиков

CША разместили несколько усовершенствованных разведывательно-ударный беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 Reaper на базе в районе города Лариса для сдерживания России и предотвращения возможного конфликта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные источники, об этом заявил представитель штаба ВВС США в Европе и Африке.

Беспилотники будут находиться на базе один год. "Это повысит оперативную совместимость, возможности и потенциал сдерживания НАТО и реализуется в соответствии с положениями о применении обновленного соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США", - отметили в Генеральном штабе Греции.

Между тем, по словам представителя, решение разместить БПЛА именно там не является ответом на российское вторжение в Украину, но это размещение действительно поспособствует сдерживанию и избеганию конфликта с Россией.

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