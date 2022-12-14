США разместили на авиабазе в Греции восемь беспилотников-разведчиков

Соединенные штаты Америки разместили несколько усовершенствованных разведывательно-ударный беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 Reaper на базе в районе города Лариса для сдерживания России и предотвращения возможного конфликта.

CША разместили несколько усовершенствованных разведывательно-ударный беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 Reaper на базе в районе города Лариса для сдерживания России и предотвращения возможного конфликта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные источники, об этом заявил представитель штаба ВВС США в Европе и Африке.

Беспилотники будут находиться на базе один год. "Это повысит оперативную совместимость, возможности и потенциал сдерживания НАТО и реализуется в соответствии с положениями о применении обновленного соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США", - отметили в Генеральном штабе Греции.

Между тем, по словам представителя, решение разместить БПЛА именно там не является ответом на российское вторжение в Украину, но это размещение действительно поспособствует сдерживанию и избеганию конфликта с Россией.