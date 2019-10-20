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США разбомбили свою военную базу в Сирии

США разбомбили свою военную базу в Сирии

Вооруженные силы США уничтожили собственную авиабазу в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии после вывода оттуда своих сил.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По его информации, США разбомбили базу Клейб, на которой была оборудована взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.

Американские военные также готовятся оставить базу близ дамбы Ас-Сабее, расположенную также в провинции Эль-Хасаке.

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