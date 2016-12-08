США разбомбили используемую в качестве штаба ИГИЛ больницу в Мосуле

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Коалиция во главе с США в иракском Мосуле нанесла воздушный удар по больнице, которую боевики террористической организации ИГИЛ использовали в качестве штаба.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

Сообщается, что за часть сооружений комплекса несколько дней шла ожесточенная борьба иракской армии с террористами, после чего солдаты запросили авиационную поддержку коалиции.

«Для поддержки иракских сил безопасности, авиация коалиции нанесла точечный удар по этому месту, целью которого стали вражеские бойцы, которые вели огнь по иракским силам», — говорится в пресс-релизе.

Ранее действующий президент США Барак Обама назвал ошибки США в Ираке причиной зарождения ИГИЛ.