США разблокировали поставки оружия Египту

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Вашингтон возобновит поставки вооружений Каиру. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Белого Дома.

В нем сообщается о телефонном разговоре президента США Барака Обамы и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Из него следует, что Каир получит пакет вооружений, передачу которого Вашингтон приостановил в октябре 2013 года. Кроме того, Обама подтвердил, что Египет будет и впредь получать американскую военную помощь в размере 1,3 млрд. долларов ежегодно, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru

Приостановка американо-египетского военно-технического сотрудничества произошла после того, как группа военных во главе с ас-Сиси в июле 2013 года отстранила от власти президента Египта исламиста Мохаммеда Мурси. Ранее сообщалось, что в пакет, "зависший" осенью 2013 года, входят 12 истребителей F-16C/D, 125 танков M1A1 Abrams и 20 противокорабельных ракет Harpoon.

Deutsche Welle предположила, что на решение Обамы могла повлиять необходимость поддержки Египта в борьбе с религиозными экстремистами на Ближнем Востоке. "Мы убеждены, что американские средства будут направлены на достижение общих целей, таких как стабилизация обстановки и обеспечение безопасности в Египте, а также борьба с терроризмом", — заявила представитель совета национальной безопасности США Бернадетт Михэн.