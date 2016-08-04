США разъяснили вывоз денег самолетом в Иран

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Белый дом разъяснил авиаперевозку в Иран наличных денег в размере 400 млн. долларов, о которой ранее писала газета The Wall Street Journal. Как сообщает Report со ссылкой на DW, представитель администрации США Джош Эрнест заявил, речь шла о выплате, которая изначально была оговорена в Гаагском суде.

По словам Эрнеста, в январе 2016 года сумма в различных валютах была вывезена из США в самолете в связи с тем, что у страны с Ираном нет банковского сообщения. При этом, подчеркнул чиновник, 400 млн. долларов ни в коем случае не следует воспринимать как выкуп. Приблизительно в то же время, когда из Вашингтона была вывезена крупная сумма, в Иране освободили из тюрьмы четырех граждан США.

Еще до исламской революции 1979 года Вашингтон заключил с Тегераном договор о поставках вооружения на значительную сумму. С этой целью из Ирана в США поступило свыше 1,7 млрд. долларов. Однако оружие так никогда и не было поставлено.

Не исключено, отмечает агентство Reuters, что выплата 400 млн. долларов была частью сделки по урегулированию давней ситуации.