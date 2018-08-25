США рассматривают введение нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Белый дом рассматривает возможность введения новых санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Обсуждается как полный запрет на торговлю нефтью, так и точечные санкции, которые не окажут прямого влияния на граждан Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила информационная служба McClatchy, ссылаясь на источники в администрации Трампа.

По данным издания, американские власти считают, что введение нефтяного эмбарго окажет серьезное воздействие на правительство Николаса Мадуро, но при этом опасаются прибегать к таким кардинальным мерам. Администрация Трампа полагает, что это нанесет серьезный вред народу Венесуэлы и скажется на американской нефтяной индустрии и гражданах США, которые и так недовольны растущими ценами на бензин.

В Белом доме рассчитывают, что новые санкции будут согласованы в течение трех месяцев. Уточняется, что в последние несколько недель администрация президента и Госдепартамент приглашали специалистов по анализу нефтяного рынка, чтобы оценить предполагаемый эффект от введения ограничений.