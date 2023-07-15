США рассматривают возможные военные варианты противодействия российским ВКС в Сирии

Представитель Пентагона заявил журналистам, что Соединенные Штаты рассматривают ряд военных вариантов для противодействия растущей российской активности в небе над Сирией.

Представитель Пентагона заявил журналистам, что Соединенные Штаты рассматривают ряд военных вариантов для противодействия растущей российской активности в небе над Сирией.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По словам представителя американского Минобороны, действия российской авиации "осложнили усилия по нанесению удара по лидеру группировки ИГИЛ в прошлые выходные".

Чиновник отметил, что "российская военная активность проистекает из укрепляющегося сотрудничества и координации между Москвой, Тегераном и сирийским правительством в попытке оказать давление на США, чтобы вынудить их покинуть Сирию".

Он добавил, что США "стали свидетелями" такого сотрудничества, включающего кооперацию, планирование и обмен разведданными, в основном между российскими и иранскими руководителями среднего звена сил "Кудс" (иранское военное подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской революции - ред.) в Сирии.

В то же время, по словам представителя Пентагона, "США не верят, что российская авиация планирует сбрасывать бомбы на американские войска или сбивать пилотируемые самолеты". Однако у них есть опасения что российские пилоты могут сбивать беспилотники Reaper, а "Москва считает, что такого рода действия не получат серьезного военного ответа".

В качестве примера АР приводят мартовский инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Инцидент обострил напряженность в отношениях между двумя странами, "но не привел к прямому военному ответу", напоминает агентство.