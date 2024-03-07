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США рассматривают возможность привлечения $200 млн из резервов Пентагона для помощи Украине

США рассматривают возможность привлечения $200 млн из резервов Пентагона для помощи Украине Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около 200 млн долларов из финансирования американской армии для оказания оперативной помощи Украине.
Другие страны
7 марта 2024 г. 04:47
США рассматривают возможность привлечения $200 млн из резервов Пентагона для помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около 200 млн долларов из финансирования американской армии для оказания оперативной помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, по словам лиц, знакомых с этим вопросом, администрация Байдена обдумывает, сможет ли она выделить около 200 миллионов долларов из финансирования армии США для оказания немедленной поддержки Украине, поскольку больший пакет помощи остается заблокированным в Конгрессе.

Отмечается, что эти средства могли бы быть использованы для обеспечения критически важного вооружения, материалов и другого оборудования, поскольку Украина сталкивается с дефицитом артиллерийских снарядов, и это происходит на фоне того, что российские войска за последние недели осуществляют медленное продвижение.

"Обсуждение использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают безумные усилия Белого дома, направленные на поиск любой возможной поддержки для Украины.

Но возможное финансирование является мизерным по сравнению с более чем 61 миллиардом долларов помощи Украине, которую президент Джо Байден запросил у Конгресса", - пишет Bloomberg.

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Версия на азербайджанском языке Baydenin administrasiyası Ukrayna üçün Pentaqonun rezervlərindən pul ayırmağı gözdən keçirir

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