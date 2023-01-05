США рассматривают возможность поставок Украине БМП Bradley

Администрация США рассматривает возможность поставок Украине боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

Администрация США рассматривает возможность поставок Украине боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе разговора с журналистами в штате Кентукки.

У главы государства поинтересовались, рассматривает ли Вашингтон возможность поставки Киеву таких БМП.

"Да", - сказал в ответ американский лидер.

Отметим, что M2 Bradley - боевая машина пехоты США, созданная во второй половине 1970-х годов на базе прототипа XM723 в качестве лучше защищённой и вооружённой альтернативы бронетранспортёрам M113.

Экипаж состоит из трёх человек, может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении. На её базе создана боевая разведывательная машина (Cavalry Fighting Vehicle) M3 Bradley. Применялась войсками США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане.