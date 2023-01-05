США рассматривают возможность поставок Украине БМП Bradley

Администрация США рассматривает возможность поставок Украине боевых машин пехоты (БМП) Bradley.
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У главы государства поинтересовались, рассматривает ли Вашингтон возможность поставки Киеву таких БМП.
"Да", - сказал в ответ американский лидер.
Отметим, что M2 Bradley - боевая машина пехоты США, созданная во второй половине 1970-х годов на базе прототипа XM723 в качестве лучше защищённой и вооружённой альтернативы бронетранспортёрам M113.
Экипаж состоит из трёх человек, может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении. На её базе создана боевая разведывательная машина (Cavalry Fighting Vehicle) M3 Bradley. Применялась войсками США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане.