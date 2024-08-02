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США расследуют роль офиса Байдена в сделке с участниками теракта 11 сентября

США расследуют роль офиса Байдена в сделке с участниками теракта 11 сентября Комитет по надзору палаты представителей Конгресса США начал расследование роли Администрации президента США Джо Байдена в заключении судебной сделки, которая может позволить троим обвиняемым в теракте 11 сентября 2001 года избежать смертного приговора и
Другие страны
2 августа 2024 г. 20:02
США расследуют роль офиса Байдена в сделке с участниками теракта 11 сентября

Комитет по надзору палаты представителей Конгресса США начал расследование роли Администрации президента США Джо Байдена в заключении судебной сделки, которая может позволить троим обвиняемым в теракте 11 сентября 2001 года избежать смертного приговора и получить пожизненные сроки в обмен на признание вины.

Как передает Report, об этом пишет издание New York Post.

"Комитет по надзору палаты представителей проинформировал президента Байдена в письме... о том, что начал расследование роли его администрации в судебной сделке", - говорится в публикации.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что администрация Байдена до среды была не в курсе, что трое обвиняемых в совершении теракта 11 сентября заключили сделки со следствием в США. Заявление было сделано на фоне критики сделки семьями погибших в теракте.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da Bayden administrasiyasının 11 sentyabr terror aktının iştirakçıları ilə razılaşmadakı rolu araşdırılır

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