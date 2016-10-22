США: Расследование оправдало убивших афроамериканца полицейских

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Полиция американского города Миннеаполис решила не привлекать к дисциплинарной ответственности двоих полицейских, в ноябре застреливших 24-летнего афроамериканца Джамара Кларка, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Внутреннее расследование установило, что стражи порядка не нарушили никаких полицейских норм и действовали в рамках своих полномочий.

"Я пришла к выводу, что эти офицеры не могли повлиять на исход инцидента. Никто не хотел, чтобы все так закончилось", - заявила шеф полиции Миннеаполиса Жани Харто.

По итогам проверки установлено, что офицеры открыли огонь в целях самозащиты. Кларк, подозреваемый в нападении, якобы пытался выхватить оружие у одного из них.

В полиции настаивают, что Кларк вопреки распространенной версии не был в наручниках, когда его застрелили.