США расширяют санкции против России

США ввели санкции против Госдумы России, ее 328 депутатов и главы Сбербанка Германа Грефа.

США ввели санкции против Госдумы России, ее 328 депутатов и главы Сбербанка Германа Грефа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило министерство финансов США.

В Минфине считают, что депутаты признали "независимость" т.н. Донецкой и Луганской областей и поддержали действия, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

В частности, под санкции попали 17 членов правления Совкомбанка и 48 компаний российского Военно-промышленного комплекса (ВПК).