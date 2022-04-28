США расширяют обмен разведданными с Украиной

США объявили о снятии ряда ограничений на предоставление украинской стороне информации разведывательного характера.

США объявили о снятии ряда ограничений на предоставление украинской стороне информации разведывательного характера.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

"США сняли некоторые ограничения на обмен разведывательными данными с Украиной", - информирует агентство со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.

По его словам, "более активный обмен поможет Украине".

Агентство напоминает, что ранее в апреле этот вопрос поднимала в конгрессе директор Национальной разведки США Аврил Хейнс после того, как член комитета по разведке в палате представителей республиканец Майк Тернер распространил конфиденциальное послание с призывом к администрации США снять такие ограничения.