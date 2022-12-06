США расширят в пакет военной помощи Тайваню

В Госдепартаменте США сообщили о намерении добавить до 100 современных ракет к ЗРК Patriot вместе с радиолокационным и вспомогательным оборудованием на сумму 882 млн долларов в пакет военной помощи Тайваню.

В Госдепартаменте США сообщили о намерении добавить до 100 современных ракет к ЗРК Patriot вместе с радиолокационным и вспомогательным оборудованием на сумму 882 млн долларов в пакет военной помощи Тайваню.

Как передает Report , об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ Госдепа.

"Новое предложение предусматривает поставку до 100 ракет Patriot Pac-3 Missile Segment Enhancement компании Lockheed Martin Corp., которые являются более совершенными, чем предыдущие ракеты Patriot, отправленные на Тайвань", - сказано в сообщении.

По данным агентства, данное предложение подготовлено в соответствии с положениями сделки США и Тайваня 2010 года и технически не является новым, а классифицируется как ее расширение.

Потенциальная общая стоимость данной сделки составляет 2,81 млрд. долларов.