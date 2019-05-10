​США расширят список стран, подозреваемых в валютных манипуляциях

Администрация президента США Дональд Трампа готовится расширить список стран, которые подозреваются Вашингтоном в валютных манипуляциях.

Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Министерство финансов США дважды в год выпускает доклад, в котором в числе прочего указываются страны, подозреваемые в манипуляциях с валютами. По данным собеседников агентства, в ближайшем по времени докладе, который выйдет в текущем месяце, число таких государств будет составлять около 20. В прошлом отчете их было 12. Отмечается, что расширение списка произойдет из-за того, что Минфин изменил один из критериев, который влияет на внесение стран в этот перечень.

На данный момент США ведут надзор за действиями с национальными валютами стран - крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов, а также Швейцарии. Bloomberg отмечает, что в расширенный список могут войти Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Малайзия, Россия и Таиланд, которые имеют большой профицит торгового баланса с США. Ожидается, что Индия и Южная Корея будут исключены из перечня.

Трамп ранее обвинял ЕС, Китай и Россию в манипулировании курсом своих валют.