США расширили свою территорию в Арктике

Соединенные Штаты расширили свою часть континентального шельфа в Арктике и Беринговом море.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепа США.
"Так называемый расширенный континентальный шельф занимает площадь около миллиона квадратных километров, преимущественно в Арктике и Беринговом море, зоне растущего стратегического значения, на которую также претендуют Канада и Россия. США также объявили границы шельфа в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Мексиканском заливе", - пишет издание.
Журналисты утверждают, что за счет расширения шельфа Штаты хотят получить доступ к месторождениям нефти и газа, а также к минералам для производства автомобильных аккумуляторов.