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США расширили свою территорию в Арктике

США расширили свою территорию в Арктике Так называемый расширенный континентальный шельф занимает площадь около миллиона квадратных километров, преимущественно в Арктике и Беринговом море, зоне растущего стратегического значения, на которую также претендуют Канада и Россия.
Другие страны
24 декабря 2023 г. 15:56
США расширили свою территорию в Арктике

Соединенные Штаты расширили свою часть континентального шельфа в Арктике и Беринговом море.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепа США.

"Так называемый расширенный континентальный шельф занимает площадь около миллиона квадратных километров, преимущественно в Арктике и Беринговом море, зоне растущего стратегического значения, на которую также претендуют Канада и Россия. США также объявили границы шельфа в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Мексиканском заливе", - пишет издание.

Журналисты утверждают, что за счет расширения шельфа Штаты хотят получить доступ к месторождениям нефти и газа, а также к минералам для производства автомобильных аккумуляторов.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Arktikadakı ərazisini genişləndirib

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