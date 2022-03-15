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США расширили список санкций против РФ и Беларуси

США расширили список санкций против РФ и Беларуси США расширили список санкций против России и Беларуси.
Другие страны
15 марта 2022 г. 19:48
США расширили список санкций против РФ и Беларуси

США расширили список санкций против России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении Министерства финансов США.

Минфин США внес в санкционный список ряд представителей российского военного руководства, следует из сообщения на сайте американского ведомства.

В частности, рестрикции вводятся в отношении заместителей министра обороны РФ Дмитрия Булгакова, Юнус-Бека Евкурова, Тимура Иванова, Алексея Криворучко, Николая Панкова, Юрия Садовенко, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко. Кроме того, в перечень попали гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. В еще один список санкций внесен глава Росгвардии Виктор Золотов, в отношении которого Вашингтон ранее уже вводил рестрикции.

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