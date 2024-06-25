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США расширили список санкций против Ирана

США расширили список санкций против Ирана Министерство финансов США расширило санкционные списки в отношении Ирана, включив в них 4 физических и 44 юридических лица.
Другие страны
25 июня 2024 г. 22:36
США расширили список санкций против Ирана

Министерство финансов США расширило санкционные списки в отношении Ирана, включив в них 4 физических и 44 юридических лица.

Как передает Report, это следует из обновленных списков, опубликованных ведомством.

Согласно списку, рестрикции коснулись граждан Ирана, а также компаний, зарегистрированных в Иране, ОАЭ, Китае, Турции, на Маршалловых островах.

Как пояснили в ведомстве, лица, попавшие в списки, предположительно связаны с "теневой банковской сетью", которую, по версии властей США, используют Минобороны и поддержки вооруженных сил Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) для получения доступа к международной финансовой системе.

Ведомство утверждает, что эта сеть "позволяет скрывать доходы, получаемые за рубежом", которые в дальнейшем могут быть использованы "для разработки передовых систем вооружения, таких как беспилотные летательные аппараты".

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