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США расширили список санкций по КНДР

США расширили список санкций по КНДР Министерство финансов США расширило свой санкционный список по КНДР, добавив в него три физических лица.
Другие страны
2 декабря 2022 г. 01:39
США расширили список санкций по КНДР

Министерство финансов США расширило свой санкционный список по КНДР, добавив в него три физических лица.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

Фигуранты списка являются представителями правящей в стране Трудовой партии Кореи. "Эти лица предоставляли поддержку программе создания КНДР оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - отмечает министерство. В нем подчеркивается, что санкции направлены на то, чтобы "подорвать возможности КНДР развивать свои незаконные программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет".

"Эти действия были предприняты после того, как КНДР запустила за этот год беспрецедентное число баллистических ракет - около 60, испытав, в том числе несколько межконтинентальных баллистических ракет. Эти дестабилизирующие действия создают серьезные риски безопасности для региона и всего мира", - отмечается при этом в распространенном отдельно заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

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