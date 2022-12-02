США расширили список санкций по КНДР

Министерство финансов США расширило свой санкционный список по КНДР, добавив в него три физических лица.

Министерство финансов США расширило свой санкционный список по КНДР, добавив в него три физических лица.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

Фигуранты списка являются представителями правящей в стране Трудовой партии Кореи. "Эти лица предоставляли поддержку программе создания КНДР оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - отмечает министерство. В нем подчеркивается, что санкции направлены на то, чтобы "подорвать возможности КНДР развивать свои незаконные программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет".

"Эти действия были предприняты после того, как КНДР запустила за этот год беспрецедентное число баллистических ракет - около 60, испытав, в том числе несколько межконтинентальных баллистических ракет. Эти дестабилизирующие действия создают серьезные риски безопасности для региона и всего мира", - отмечается при этом в распространенном отдельно заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.