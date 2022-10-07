США расширили список санкций по Ирану

Американская администрация расширила свой санкционный список по Ирану.

Американская администрация расширила свой санкционный список по Ирану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

В список внесены имена еще семи должностных лиц, в том числе двух министров.

В частности, в перечень добавлены министры внутренних дел и информационно-коммуникационных технологий Ирана Ахмад Вахиди и Иса Зарепур. Вахиди ранее уже фигурировал в американских санкционных списках, ограничительные меры против него введены повторно. Помимо Вахиди и Зарепура, под новые санкции попали представители командования Корпуса стражей исламской революции (элитных частей Вооруженных сил Ирана) и руководства иранских правоохранительных органов.