США расширили список санкций по Ирану

Американская администрация расширила свой санкционный список по Ирану.
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В список внесены имена еще семи должностных лиц, в том числе двух министров.
В частности, в перечень добавлены министры внутренних дел и информационно-коммуникационных технологий Ирана Ахмад Вахиди и Иса Зарепур. Вахиди ранее уже фигурировал в американских санкционных списках, ограничительные меры против него введены повторно. Помимо Вахиди и Зарепура, под новые санкции попали представители командования Корпуса стражей исламской революции (элитных частей Вооруженных сил Ирана) и руководства иранских правоохранительных органов.