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США расширили список санкций по Ирану

США расширили список санкций по Ирану Американская администрация расширила свой санкционный список по Ирану.
Другие страны
7 октября 2022 г. 02:34
США расширили список санкций по Ирану

Американская администрация расширила свой санкционный список по Ирану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

В список внесены имена еще семи должностных лиц, в том числе двух министров.

В частности, в перечень добавлены министры внутренних дел и информационно-коммуникационных технологий Ирана Ахмад Вахиди и Иса Зарепур. Вахиди ранее уже фигурировал в американских санкционных списках, ограничительные меры против него введены повторно. Помимо Вахиди и Зарепура, под новые санкции попали представители командования Корпуса стражей исламской революции (элитных частей Вооруженных сил Ирана) и руководства иранских правоохранительных органов.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İrana qarşı sanksiyalar siyahısını genişləndirir

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