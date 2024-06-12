США расширили список санкции против России и Китая

США расширили санкционный список в отношении России, в который попали десятки физических и сотни юридических лиц, в том числе и Московская биржа.

США расширили санкционный список в отношении России, в который попали десятки физических и сотни юридических лиц, в том числе и Московская биржа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.

Согласно информации, ограничения введены против Московской биржи, страховой компании СОГАЗ, проектов "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3", "Газпром инвест".

В целом, по данным ведомства, более 30 физических лиц и свыше 200 структур из России и Китая попали в американский санкционный список.