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США расширили список санкции против России и Китая

США расширили список санкции против России и Китая США расширили санкционный список в отношении России, в который попали десятки физических и сотни юридических лиц, в том числе и Московская биржа.
Другие страны
12 июня 2024 г. 19:05
США расширили список санкции против России и Китая

США расширили санкционный список в отношении России, в который попали десятки физических и сотни юридических лиц, в том числе и Московская биржа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.

Согласно информации, ограничения введены против Московской биржи, страховой компании СОГАЗ, проектов "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3", "Газпром инвест".

В целом, по данным ведомства, более 30 физических лиц и свыше 200 структур из России и Китая попали в американский санкционный список.

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