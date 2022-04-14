США расширили список самолетов-"нарушителей" антироссийских санкций

США добавили 10 самолетов, в том числе белорусских, в список воздушных судов, обслуживание которых запрещено за предполагаемые нарушения наложенных на Россию экспортных ограничений.

США добавили 10 самолетов, в том числе белорусских, в список воздушных судов, обслуживание которых запрещено за предполагаемые нарушения наложенных на Россию экспортных ограничений.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает министерство торговли.

"Министерство торговли США через Бюро промышленности и безопасности (BIS) выявило 10 дополнительных самолетов, которые, вероятно, нарушают экспортный контроль США, в том числе первые семь коммерческих самолетов, принадлежащих или эксплуатируемых Белоруссией", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минторг обновил соответствующий список, куда входят более 100 воздушных судов, кроме того, обновлены бортовые номера 32 самолетов, которые, по данным ведомства, могли быть перерегистрированы.

США в рамках мер экспортного контроля запретили обслуживать побывавшие недавно в России самолеты. Под ограничения попали 99 Boeing различных авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", Utair, Azur Air и Nordwind, а также AirBridgeCargo и Aviastar-TU. В список попал и самолет Романа Абрамовича. Министерство торговли США уточнило, что предоставление услуг самолетам требует специального разрешения, а без него грозит тюрьмой, штрафом и другими ограничениями. Позже сообщалось о расширении списка, куда были добавлены еще 73 Boeing компаний "Победа", "Россия", "Алроса", S7 Airlines, Pegas Fly и Royal Flight, Atran.