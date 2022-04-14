О нас
Аудио новости

США расширили список самолетов-"нарушителей" антироссийских санкций

США расширили список самолетов-"нарушителей" антироссийских санкций США добавили 10 самолетов, в том числе белорусских, в список воздушных судов, обслуживание которых запрещено за предполагаемые нарушения наложенных на Россию экспортных ограничений.
Другие страны
14 апреля 2022 г. 23:32
США расширили список самолетов-нарушителей антироссийских санкций

США добавили 10 самолетов, в том числе белорусских, в список воздушных судов, обслуживание которых запрещено за предполагаемые нарушения наложенных на Россию экспортных ограничений.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает министерство торговли.

"Министерство торговли США через Бюро промышленности и безопасности (BIS) выявило 10 дополнительных самолетов, которые, вероятно, нарушают экспортный контроль США, в том числе первые семь коммерческих самолетов, принадлежащих или эксплуатируемых Белоруссией", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минторг обновил соответствующий список, куда входят более 100 воздушных судов, кроме того, обновлены бортовые номера 32 самолетов, которые, по данным ведомства, могли быть перерегистрированы.

США в рамках мер экспортного контроля запретили обслуживать побывавшие недавно в России самолеты. Под ограничения попали 99 Boeing различных авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", Utair, Azur Air и Nordwind, а также AirBridgeCargo и Aviastar-TU. В список попал и самолет Романа Абрамовича. Министерство торговли США уточнило, что предоставление услуг самолетам требует специального разрешения, а без него грозит тюрьмой, штрафом и другими ограничениями. Позже сообщалось о расширении списка, куда были добавлены еще 73 Boeing компаний "Победа", "Россия", "Алроса", S7 Airlines, Pegas Fly и Royal Flight, Atran.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Байден заявил, что готов лично поехать в Киев
Байден заявил, что готов лично поехать в Киев
14 апреля 2022 г. 22:55
Премьер-министр: В Албании высоко оценили освобождение азербайджанских территорий
Премьер-министр: В Албании высоко оценили освобождение азербайджанских территорий
14 апреля 2022 г. 22:22
Блинкен обсудил с главой МИД Украины военную помощь Киеву
Блинкен обсудил с главой МИД Украины военную помощь Киеву
14 апреля 2022 г. 22:01
ООН: В Южном Судане 9 млн человек оказались на грани голода
ООН: В Южном Судане 9 млн человек оказались на грани голода
14 апреля 2022 г. 20:36
Шведский банк SEВ прекращает обслуживание платежей стран Балтии с Россией
Шведский банк SEВ прекращает обслуживание платежей стран Балтии с Россией
14 апреля 2022 г. 20:04
Верховная рада Украины приняла закон о запрете символов Z и V
Верховная рада Украины приняла закон о запрете символов Z и V
14 апреля 2022 г. 19:35
США не намерены возвращать бизнесменам РФ арестованные активы
США не намерены возвращать бизнесменам РФ арестованные активы
14 апреля 2022 г. 19:14
Парламент Молдовы утвердил поправки о запрете георгиевской ленты
Парламент Молдовы утвердил поправки о запрете георгиевской ленты
14 апреля 2022 г. 16:07
Глава Всемирного банка призвал списать задолженность бедных стран
Глава Всемирного банка призвал списать задолженность бедных стран
14 апреля 2022 г. 14:48
ЕС и ООН ищут способы избежать продовольственного кризиса из-за событий в Украине
ЕС и ООН ищут способы избежать продовольственного кризиса из-за событий в Украине
14 апреля 2022 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi