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США расширили санкционный список против России

США расширили санкционный список против России США расширили санкционный список, связанный с Россией. Минфин ввел санкции против десятков физических и юридических лиц из РФ.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 19:56
США расширили санкционный список против России

США расширили санкционный список, связанный с Россией. Минфин ввел санкции против десятков физических и юридических лиц из РФ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В черный список попали более 30 физических и почти 200 юридических лиц. В частности, США ввели санкции против российского конструктора Захарова, участвовавшего в разработке беспилотников "Ланцет", и членов его семьи. Также в санкционный список внесли заместителей главы Минпромторга РФ Евтухова и Беспрозванных.

США ввели санкции против МГТУ имени Н.Э.Баумана. Санкции также коснулись российских банков, в том числе ХКФ-банка, "Русского стандарта", ВБРР, Абсолют банка.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını genişləndirib

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