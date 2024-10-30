Блинкен заявил, что новые санкции США нацелены против ОПК и энергосектора РФ

Власти США в среду ввели новые антироссийские санкции против более 30 физических лиц и свыше 360 компаний.

Власти США вводят санкции против почти 400 физических и юридических лиц за содействие России в ведении войны с Украиной, рестрикции нацелены против оборонно-промышленного комплекса и энергетического сектора РФ.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Эти меры нацелены против ряда секторов, которые являются жизненно важными для военных действий России", - утверждал Блинкен.

По его словам, рестрикции направлены против обхода санкций субъектами в многочисленных третьих странах, ряда сотрудников Министерства обороны РФ высокого ранга, оборонных компаний и тех, кто поддерживает наращивание будущих российских поставок энергоносителей и экспорта.

19:47

Власти США в среду ввели новые антироссийские санкции против более 30 физических лиц и свыше 360 компаний.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает американский Минфин.

По данным ведомства, под санкции попали, в частности, российские компании и предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом РФ, конструкторские бюро и НИИ.

В частности, в списке две компании, входящие в структуру Росатома, производитель шин "Кордиант", Московский авиационный институт, гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин, статс-секретарь - заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, замглавы Министерства обороны РФ Александр Фомин и другие.

Помимо российских компаний, в санкционные списки включены иностранные юридические лица, в том числе из Китая, Турции, Швейцарии, Узбекистана.

Минфин отмечает, что санкции нацелены на поставщиков технологий и товаров для российского ВПК, а также - на борьбу против обхода введенных ранее ограничительных мер.