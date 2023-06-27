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США расширили санкционный список по России

США расширили санкционный список по России Министерство финансов США ввело санкции против гражданина России Андрея Иванова и четырех юридических лиц, которые, по версии Вашингтона, связаны с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Другие страны
27 июня 2023 г. 22:40
США расширили санкционный список по России

Министерство финансов США расширило перечень антироссийских санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Согласно информации, рестрикции введены против гражданина России Андрея Иванова и четырех юридических лиц, которые связаны с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

В черный список были включены российская компания ООО "ДМ", фирмы Midas Ressources и Diamville Sau (обе из Центрально-Африканской Республики), Industrial Resources General Trading (Объединенные Арабские Эмираты).

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını genişləndirib

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