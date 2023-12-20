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США расширили санкционный список по Ирану

США расширили санкционный список по Ирану США внесли в санкционный список по Ирану и нераспространению оружия массового уничтожения 4 физических лица и 10 организаций.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 04:59
США расширили санкционный список по Ирану

США внесли в санкционный список по Ирану и нераспространению оружия массового уничтожения 4 физических лица и 10 организаций.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

В документе сообщается, что в список включены три гражданина Ирана и один гражданин Индонезии. Кроме того, в перечень внесены четыре иранские компании, четыре организации, зарегистрированные в Малайзии, а также одна фирма, зарегистрированная в Гонконге, и одна - в Индонезии.

В заявлении Министерства финансов США подчеркивается, что санкции вводятся против лиц и организаций, связанных с поставками произведенных в США и других странах деталей, используемых для производства в Иране беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İran PUA-larına görə şirkətlərə və əcnəbilərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

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