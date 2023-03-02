США расширили санкционный список по Ирану

Министерство финансов США добавило в свой санкционный список ряд иранских нефтехимических компаний, а также 20 судов.

Министерство финансов США добавило в свой санкционный список ряд иранских нефтехимических компаний, а также 20 судов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении финансового ведомства.

Меры были приняты против Бушерской нефтехимической компании, нефтехимической компании Shiraz Petrochemical, китайских компаний, занимающихся судоходством, Global Marine Ship Management и Shanghai Xuanrun Shipping Company Limited, вьетнамской нефтегазовой компании Golden Lotus Oil Gas and Real Estate Joint Stock Company, а также Swedish Management из Объединенных Арабских Эмиратов.

В черный список попали два десятка танкеров по перевозке нефтехимической продукции, сухогрузов под флагами Вьетнама, Китая, Панамы, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Винсента и Гренадин, Того и Тувалу.