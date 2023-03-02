О нас

США расширили санкционный список по Ирану

США расширили санкционный список по Ирану Министерство финансов США добавило в свой санкционный список ряд иранских нефтехимических компаний, а также 20 судов.
Другие страны
2 марта 2023 г. 20:35
США расширили санкционный список по Ирану

Министерство финансов США добавило в свой санкционный список ряд иранских нефтехимических компаний, а также 20 судов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении финансового ведомства.

Меры были приняты против Бушерской нефтехимической компании, нефтехимической компании Shiraz Petrochemical, китайских компаний, занимающихся судоходством, Global Marine Ship Management и Shanghai Xuanrun Shipping Company Limited, вьетнамской нефтегазовой компании Golden Lotus Oil Gas and Real Estate Joint Stock Company, а также Swedish Management из Объединенных Арабских Эмиратов.

В черный список попали два десятка танкеров по перевозке нефтехимической продукции, сухогрузов под флагами Вьетнама, Китая, Панамы, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Винсента и Гренадин, Того и Тувалу.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Блинкен: Оказание КНР военной помощи России повлечет за собой санкции
Блинкен: Оказание КНР военной помощи России повлечет за собой санкции
2 марта 2023 г. 20:00
Франция допускает передачу Украине истребителей Mirage
Франция допускает передачу Украине истребителей Mirage
2 марта 2023 г. 19:40
На Филиппинах в результате затопления танкера произошел разлив мазута
На Филиппинах в результате затопления танкера произошел разлив мазута
2 марта 2023 г. 19:00
Япония намерена в течение 10 лет построить 130 складов боеприпасов
Япония намерена в течение 10 лет построить 130 складов боеприпасов
2 марта 2023 г. 17:46
Парламент Молдовы принял декларацию с осуждением действий России в Украине
Парламент Молдовы принял декларацию с осуждением действий России в Украине
2 марта 2023 г. 17:26
Пакистанский министр: Более 250 млн людей столкнулись с голодом из-за пандемии
Пакистанский министр: Более 250 млн людей столкнулись с голодом из-за пандемии
2 марта 2023 г. 16:22
Блинкен на полях G20 обратился к Лаврову, призвав отменить решение по ДСНВ
Блинкен на полях G20 обратился к Лаврову, призвав отменить решение по ДСНВ
2 марта 2023 г. 16:08
Пентагон заключил контракт с Boeing на разработку новых самолетов-разведчиков
Пентагон заключил контракт с Boeing на разработку новых самолетов-разведчиков
2 марта 2023 г. 15:48
Участники встречи глав МИД G20 не согласовали позицию по Украине
Участники встречи глав МИД G20 не согласовали позицию по Украине
2 марта 2023 г. 15:42
Глава МИД Нидерландов заявил о последствиях для стран, которые окажут военную помощь РФ
Глава МИД Нидерландов заявил о последствиях для стран, которые окажут военную помощь РФ
2 марта 2023 г. 14:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi