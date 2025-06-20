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США расширили санкционные списки по Ирану и хуситам

США расширили санкционные списки по Ирану и хуситам Соединенные Штаты расширили свои санкционные списки по Ирану и йеменским хуситам из мятежного движения "Ансар Аллах".
Другие страны
20 июня 2025 г. 19:38
США расширили санкционные списки по Ирану и хуситам

Соединенные Штаты расширили свои санкционные списки по Ирану и йеменским хуситам из мятежного движения "Ансар Аллах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство финансов США.

Утверждается, что расширение черного списка по Ирану произошло в связи с поставками Тегерану "чувствительного оборудования" из Китая. Под ограничительные меры подпали, в частности, некоторые базирующие в КНР компаний. В общей сложности рестрикции были применены против одного физического лица, восьми фирм, в том числе одной из Турции, а также сухогруза, ходящего под флагом Панамы. Какой именно груз, по версии американской стороны, был доставлен из Китая в Иран, Минфин США не уточняет.

Кроме того, американское финансовое ведомство заявило, что ввело санкции для ликвидации схем контрабандных поставок хуситов. Рестрикции введены против 4 физических и 12 юридических лиц, в числе которых компания, имеющая представительство в Кишиневе и на Сейшельских островах. В черный список попали и два танкера. По версии правительства США, за счет этих санкций пресечена работа нескольких подставных компаний хуситов, схемы продажи мятежниками "нефти и других сырьевых товаров на черном рынке Йемена", другая контрабандная деятельность.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İran və husilərə qarşı sanksiya siyahılarını genişləndirir
Версия на английском языке US expands sanctions lists targeting Iran and Houthis

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