США расширили санкционные списки по Кубе

Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Сегодня я объявляю о решении обновить черный список по Кубе. Пять организаций, принадлежащих кубинским военным, внесены в перечень юридических лиц, с которыми прямые финансовые операции, как правило, запрещены", - отметил шеф американской дипломатии.

Речь идет об одной гостинице в столице страны, еще одной в курортном городе Варадеро, а также трех на архипелаге Хардинес-дель-Рей. Решение главы американского внешнеполитического ведомства вступает в силу с 19 ноября.

Помпео напомнил, что 16 ноября Куба празднует 500-летие Гаваны. "Когда-то Гавана была одним из самых динамичных и процветающих городов Северной и Южной Америки. Эта годовщина стала не праздником, а печальным напоминанием о том, как революция продолжает обманывать ожидания народа, захватывая кубинскую экономику, а не реформируя ее, чтобы реализовать экономический потенциал Кубы, и насильственно замалчивая голоса кубинцев, продолжающих борьбу за свободу", - утверждал Помпео. Он отметил, что США "по-прежнему привержены тому, чтобы американские фонды напрямую не поддерживали аппарат государственной безопасности Кубы".