США расширили санкции за финансирование КСИР и "Хезболлах"

США ввели санкции в отношении трех компаний и одного физического лица за финансирование иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и радикального движения "Хезболлах".

США ввели санкции в отношении трех компаний и одного физического лица за финансирование иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и радикального движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из данных Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, санкции введены в отношении компаний, базирующихся в Турции, Ливане, и одного физического лица, проживающего в Турции.

В Госдепартаменте полагают, что попавшие под ограничения компании и физлицо занимались финансированием КСИР и "Хезболлах" за счет "продажи иранских товаров и получения средств от сирийских властей".

Кроме того, США ввели санкции против трех суданских компаний за финансирование и оказание материальной поддержки Вооруженным силам Судана и силам быстрого реагирования (спецназ).

Ограничения также введены против четырех физических лиц и двух компаний, связанных с военными властями Мьянмы.