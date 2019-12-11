США расширили санкции в отношении Ирана - ОБНОВЛЕНО

США добавили в список иранскую авиакомпанию Mahan Air, а также десятки ее самолетов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.Соединенные Штаты добавили одного гражданина Ирана, пять компаний из этой страны, КНР и ОАЭ, а также два судна в список санкций по Ирану.Кроме того, авиакомпания Mahan Air, которая уже была под санкциями по подозрению в "поддержке терроризма", попала в новый список за "конкретную роль в распространении оружия массового поражения"."Иранский режим использует авиационную и шипинговую индустрию для поддержки региональных террористических сетей и боевиков оружием, напрямую делая вклад в разрушительный гуманитарный кризис в Сирии и Йемене", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Внесенный в список санкций иранский гражданин Абдолхосейн Хедри, по его словам, участвовал в поставках для Корпуса стражей исламской революции, тем же занимались подконтрольные Хедри компании.В списке санкций оказались три агента Mahan Air на Ближнем Востоке и в Азии. Собственность внесенных в список санкций компаний в юрисдикции США будет заблокирована, а гражданам США будет запрещено иметь с ними дело.

*** 18.07

Власти США расширили список санкций по Ирану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении министерства финансов США.

В свою очередь госсекретарь Майкл Помпео уточнил, что в санкционный список включены три иранские транспортные компании, одна из которых базируется в Шанхае.