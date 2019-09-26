США расширили санкции против России

Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе Минфина США.

Согласно заявлению ведомства, санкции введены за участие в схеме, созданной "для обеспечения доставки авиационного топлива российским военным, действующим в Сирии".

В частности, в санкционный список включена российская компания ООО "Маритайм ассистанс" (Maritime Assistance LLC), связанная, по мнению Минфина, с ранее находившейся под санкциями компанией "Совфрахт".