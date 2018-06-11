США расширили санкции против России

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты внесли в список санкций три физических лица и пять компаний из России.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном заявлении минфина США.

Под санкции попали Олег Чирков, Владимир Каганский и Александр Трибун. Все они, по данным минфина, связаны с компанией Дайвтехноцентр.

В санкционный список также вошли компании: Digital Security, Дайвтехноцентр, Научно-исследовательский институт Квант.

По утверждению американской стороны, данные структуры связаны с ФСБ.