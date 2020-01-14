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США расширили санкции против КНДР - ДОПОЛНЕНО

США расширили санкции против КНДР

Минфин США ввел во вторник санкции против северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном Управлением по контролю за иностранными активами финансового ведомства.

По версии Вашингтона, обе компании занимаются "отправкой нелегальной рабочей силы за рубеж".

*** 19:25

США расширили санкции против КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Минфина.

Соединенные Штаты ввели рестрикции против двух компаний из Пхеньяна и Пекина.

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