США расширили санкции против КНДР - ДОПОЛНЕНО

Минфин США ввел во вторник санкции против северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном Управлением по контролю за иностранными активами финансового ведомства.

По версии Вашингтона, обе компании занимаются "отправкой нелегальной рабочей силы за рубеж".

*** 19:25

США расширили санкции против КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Минфина.

Соединенные Штаты ввели рестрикции против двух компаний из Пхеньяна и Пекина.