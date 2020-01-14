США расширили санкции против КНДР - ДОПОЛНЕНО

Минфин США ввел во вторник санкции против северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном Управлением по контролю за иностранными активами финансового ведомства.
По версии Вашингтона, обе компании занимаются "отправкой нелегальной рабочей силы за рубеж".
*** 19:25
США расширили санкции против КНДР.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Минфина.
Соединенные Штаты ввели рестрикции против двух компаний из Пхеньяна и Пекина.
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