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США расширили санкции против Ирана по ядерной проблеме

США расширили санкции против Ирана по ядерной проблеме США расширили санкции в отношении Ирана, несмотря на продолжающиеся непрямые переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной проблеме.
Другие страны
13 мая 2025 г. 04:21
США расширили санкции против Ирана по ядерной проблеме

США расширили санкции в отношении Ирана, несмотря на продолжающиеся непрямые переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной проблеме.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Марко Рубио.

"Госдепартамент вводит санкции против трех граждан Ирана и одной иранской организации, связанных с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND, являющейся преемницей иранской программы создания ядерного оружия до 2004 года, также известной как проект Амад", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

Все, кто подпал под санкции, "участвуют в деятельности, которая вносит вклад или представляет риск внесения вклада в распространение оружия массового поражения", отмечается в документе.

"Действия США направлены на то, чтобы задержать и ослабить способность SPND проводить исследования и разработки ядерного оружия", - подчеркивается в заявлении.

Согласно Рубио, США нынешними санкциями намерены обеспечить невозможность получения Ираном ядерного оружия.

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