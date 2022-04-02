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США расширили санкции по КНДР

США расширили санкции по КНДР Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении КНДР, добавив в него пять организаций.
Другие страны
2 апреля 2022 г. 07:24
США расширили санкции по КНДР

Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении КНДР, добавив в него пять организаций.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

Американские санкции, в частности, коснутся Министерства ракетной промышленности КНДР. Представителям финансовых учреждений США отныне запрещается проводить транзакции с этим ведомством, отмечается в заявлении. В список также попали четыре торговые корпорации КНДР.

24 марта 2022 года Вооруженные силы КНДР по прямому приказу лидера страны Ким Чен Ына запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-17". Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал этот пуск нарушением добровольного моратория Пхеньяна на пуски МБР и ядерные испытания. В январе власти народной республики отмечали о намерении пересмотреть временный отказ от подобной деятельности из-за "враждебной политики и военной угрозы со стороны США".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Şimali Koreyaya qarşı sanksiyaları genişləndirir

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