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США расширили антисирийские санкции

США расширили антисирийские санкции Соединенные Штаты вводят санкции в отношении восьми учреждений пенитенциарной системы Сирии и пяти должностных лиц разведслужб арабской страны.
Другие страны
28 июля 2021 г. 20:45
США расширили антисирийские санкции

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении восьми учреждений пенитенциарной системы Сирии и пяти должностных лиц разведслужб арабской страны.

Как передает Report, об этом сообщила в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов директор Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США Андреа Гацки.

"Минфин сегодня вводит санкции в отношении восьми тюрем и пяти сотрудников тюрем высокого ранга, работающих в разведслужбах Сирии. Они вводятся в соответствии с нашими полномочиями по санкциям против Сирии в связи с правами человека и другими санкционными полномочиями", - сказала она.

По утверждению Гацки, фигуранты списка причастны "к серьезным нарушениям прав человека в Сирии". В том числе под их руководством якобы осуществлялись "пытки и убийства задержанных".

"Военные тюрьмы, которые были включены в наш сегодняшний список, были местами ужасающих пыток, и тысячи людей были убиты", - заявила директор OFAC.

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