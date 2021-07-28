США расширили антисирийские санкции

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении восьми учреждений пенитенциарной системы Сирии и пяти должностных лиц разведслужб арабской страны.

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении восьми учреждений пенитенциарной системы Сирии и пяти должностных лиц разведслужб арабской страны.

Как передает Report, об этом сообщила в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов директор Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США Андреа Гацки.

"Минфин сегодня вводит санкции в отношении восьми тюрем и пяти сотрудников тюрем высокого ранга, работающих в разведслужбах Сирии. Они вводятся в соответствии с нашими полномочиями по санкциям против Сирии в связи с правами человека и другими санкционными полномочиями", - сказала она.

По утверждению Гацки, фигуранты списка причастны "к серьезным нарушениям прав человека в Сирии". В том числе под их руководством якобы осуществлялись "пытки и убийства задержанных".

"Военные тюрьмы, которые были включены в наш сегодняшний список, были местами ужасающих пыток, и тысячи людей были убиты", - заявила директор OFAC.