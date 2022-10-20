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США расширили антироссийские санкции

США расширили антироссийские санкции Власти США в среду расширили список антироссийских санкций, внеся в него одного гражданина РФ, а также две компании, базирующиеся в ФРГ и ОАЭ.
Другие страны
20 октября 2022 г. 01:47
США расширили антироссийские санкции

Власти США в среду расширили список антироссийских санкций, внеся в него одного гражданина РФ, а также две компании, базирующиеся в ФРГ и ОАЭ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский Минфин.

"Сегодня в координации с Минюстом и ФБР Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вводит санкции в отношении российской сети, которая занималась закупкой военных и чувствительных для национальной безопасности технологий двойного назначения у американских производителей и их поставкой конечным пользователям в РФ", - утверждается в заявлении ведомства.

Рестрикции вводятся в отношении Юрия Орехова и принадлежащих, по данным Вашингтона, ему компаний Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH и Opus Energy Trading LLC. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Ранее власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам РФ, а также двум венесуэльским нефтетрейдерам.

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