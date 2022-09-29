США расширили антииранские санкции

США ввели дополнительные санкции в отношении 10 организаций, связанных с иранской нефтегазовой промышленностью, а также нефтяного танкера.
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Как отметили в пресс-службе, подпавшие под новые ограничения компании расположены в Индии, Китае, ОАЭ и в самом Иране, но все они так или иначе аффилированы с иранскими юрлицами.
Большинство компаний, подпавших под санкции, работают в нефтегазовой сфере.
"США принимают дальнейшие меры, чтобы подорвать попытки обойти санкции в отношении продаж иранской нефти и продуктов нефтехимической промышленности", - заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. "Поскольку Иран продолжает развивать свою ядерную программу в нарушение СВПД, мы будем продолжать расширять применение санкций в отношении продаж иранской нефти и продуктов нефтехимической промышленности", - добавил он.
Напомним, что ранее США ввели новые санкции против Ирана, связанные с экспортом нефтепродуктов в КНР.