О нас

США рассекретили два отчета о госперевороте в Чили в 1973 году

США рассекретили два отчета о госперевороте в Чили в 1973 году Правительство США рассекретило два отчета, в которых говорится о подготовке государственного переворота в Чили, произошедшего 11 сентября 1973 года.
Другие страны
26 августа 2023 г. 09:37
США рассекретили два отчета о госперевороте в Чили в 1973 году

Правительство США рассекретило два отчета, в которых говорится о подготовке государственного переворота в Чили, произошедшего 11 сентября 1973 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает посольство Соединенных Штатов в Чили.

"Правительство США рассекретило и опубликовало части ежедневных отчетов для президента, связанных с Чили. От 8 сентября 1973 года и от 11 сентября 1973 года", - говорится в сообщении.

В первом документе президента США Ричарда Никсона информируют о "возможности попытки военного переворота" в Чили. В то же время в нем утверждается, что на тот момент "не было доказательств существования плана с координированным участием всех трех видов" вооруженных сил, хотя ВМС "заявляли о наличии поддержки ВВС и сухопутных сил".

Во втором отчете составители признавали, что ВМС Чили заручились поддержкой "некоторых ключевых военных подразделений". "Хотя военное руководство все более решительно настроено на восстановление политического и экономического порядка, у них, вероятно, нет хорошо скоординированного плана", - говорится в документе.

Отчеты рассекретили в ответ на просьбу правительства Чили. Ранее чилийские депутаты проголосовали за то, чтобы попросить министерство иностранных дел страны добиться от США рассекречивания документов, в которых раскрывается роль Вашингтона в госперевороте.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi