США рассчитывают прекратить эксплуатацию МКС к 2030 году

Президент США Дональд Трамп предложил сократить финансирование Международной космической станции (МКС) и начать подготовку к ее выводу из эксплуатации к 2030 году.

Президент США Дональд Трамп предложил сократить финансирование Международной космической станции (МКС) и начать подготовку к ее выводу из эксплуатации к 2030 году.

Как передает Report , об этом говорится в проекте американского федерального бюджета на 2026 финансовый год (начинается в стране 1 октября), обнародованном Белым домом.

Из документа следует, что администрация США рассчитывает урезать федеральные расходы на $508 млн за счет "сокращения размера экипажа" МКС и числа проводимых на ее борту научных экспериментов. При этом предлагается начать "подготовку к безопасному выводу станции из эксплуатации к 2030 году и замене ее коммерческими космическими станциями".

Предполагается, что научная деятельность астронавтов на борту МКС будет сконцентрирована на "программах освоения Луны и Марса".

Одновременно с этим Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) переориентируется на развитие коммерческих орбитальных платформ, которые и должны заменить МКС.