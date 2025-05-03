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США рассчитывают прекратить эксплуатацию МКС к 2030 году

США рассчитывают прекратить эксплуатацию МКС к 2030 году Президент США Дональд Трамп предложил сократить финансирование Международной космической станции (МКС) и начать подготовку к ее выводу из эксплуатации к 2030 году.
Другие страны
3 мая 2025 г. 01:44
США рассчитывают прекратить эксплуатацию МКС к 2030 году

Президент США Дональд Трамп предложил сократить финансирование Международной космической станции (МКС) и начать подготовку к ее выводу из эксплуатации к 2030 году.

Как передает Report, об этом говорится в проекте американского федерального бюджета на 2026 финансовый год (начинается в стране 1 октября), обнародованном Белым домом.

Из документа следует, что администрация США рассчитывает урезать федеральные расходы на $508 млн за счет "сокращения размера экипажа" МКС и числа проводимых на ее борту научных экспериментов. При этом предлагается начать "подготовку к безопасному выводу станции из эксплуатации к 2030 году и замене ее коммерческими космическими станциями".

Предполагается, что научная деятельность астронавтов на борту МКС будет сконцентрирована на "программах освоения Луны и Марса".

Одновременно с этим Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) переориентируется на развитие коммерческих орбитальных платформ, которые и должны заменить МКС.

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