США рассчитывают на соглашение с Китаем и Россией по ограничению вооружений

Соединенные Штаты надеются на заключение соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Соединенные Штаты надеются на заключение соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

Такое мнение помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил в статье для газеты The Washington Post.

"В июне США начали переговоры с Россией по новому договору СНВ-3 (Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – ред.). США с осторожным оптимизмом относятся к возможности достижения соглашения с Москвой и Китаем насчет норм контроля за вооружениями, целью которых является ограничение всего ядерного вооружения объективным образом", - написал О'Брайен.

О'Брайен также отметил, что дружественные отношения между Соединенными Штатами и Россией были бы выгодны как обеим сторонам, так и всему миру, однако для этого Москве нужно "воздерживаться от агрессии за рубежом".

"Президент Трамп добивается другого пути развития отношений с Россией - такого, при котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером для Соединенных Штатов и Европы. В таком мире в санкциях против России не было бы необходимости, и торговля между нашими странами процветала бы. И россиянам, и американцам, и всему миру были бы выгодны такие отношения", - заявил он.