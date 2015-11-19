​США рассчитывают на дипломатическое урегулирование разногласий с Россией по РСМД

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ США рассчитывают, что разногласия с Россией по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) удастся урегулировать дипломатическим путем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Фрэнк Роуз журналистам в Вене.

"Мы верим, что этот договор в интересах обеих сторон, и мы хотим работать с Россией, чтобы решить этот вопрос дипломатическим путем", - сказал он.

По его утверждению, США "обеспокоены тем, что Россия не возвращается к соблюдению РСМД". "И мы предоставили российским коллегам большой объем информации по этому вопросу", - добавил Роуз. "Мы остаемся открытыми для того, чтоб вести поиск дипломатического решения, это соглашение в интересах и США, и России, и всего евроатлантического пространства", - заключил помощник госсекретаря США.