 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​США рассчитывают на дипломатическое урегулирование разногласий с Россией по РСМД

    Помощник госсекретаря: Мы верим, что этот договор в интересах обеих сторон, и мы хотим работать с Россией, чтобы решить этот вопрос дипломатией

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ США рассчитывают, что разногласия с Россией по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) удастся урегулировать дипломатическим путем. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Фрэнк Роуз журналистам в Вене.

    "Мы верим, что этот договор в интересах обеих сторон, и мы хотим работать с Россией, чтобы решить этот вопрос дипломатическим путем", - сказал он.

    По его утверждению, США "обеспокоены тем, что Россия не возвращается к соблюдению РСМД". "И мы предоставили российским коллегам большой объем информации по этому вопросу", - добавил Роуз. "Мы остаемся открытыми для того, чтоб вести поиск дипломатического решения, это соглашение в интересах и США, и России, и всего евроатлантического пространства", - заключил помощник госсекретаря США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi