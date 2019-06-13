​США рассчитывают отменить визовый режим для граждан Польши

Соединенные Штаты рассчитывают "очень скоро" отменить визовый режим для граждан Польши.

Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп на совместной с польским лидером Анджеем Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Хотя у нас еще есть над чем работать, мы надеемся очень скоро пригласить Польшу в свою программу безвизового въезда. Экономические отношения между США и Польшей процветают", - сказал глава вашингтонской администрации.

При этом американский лидер уточнил, что американские власти могут принять решение об отмене виз "в течение следующих 90 дней". Президент США также не исключил, что объявлено об этом будет во время его возможного визита в Польшу в сентябре.