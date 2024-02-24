Уолли Адейемо: США работают над тем, чтобы санкции не подорвали роль доллара в мировой экономике

США работают над тем, чтобы введение санкций не ослабило роль доллара в мировой экономике.

США работают над тем, чтобы введение санкций не ослабило роль доллара в мировой экономике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, выступая в Совете по международным отношениям.

Чиновника спросили, не опасается ли он, что санкционная политика Вашингтона скажется на "привилегированном положении доллара как мировой резервной валюты", поскольку иностранные государства решат избегать доллара при торговле.

"Мое видение вопроса о том, могут ли санкции повлечь за собой проблемы для доллара, заключается в следующем: что укрепляет роль доллара в мировой экономике, так это крепость нашей собственной экономики", - ответил он. Представитель американского Минфина отметил, что на это направлены такие меры, как закон о снижении инфляции.

Адейемо утверждает, что различные мировые компании готовы инвестировать в Соединенные Штаты. "До тех пор, пока это будет продолжаться, я уверен, что основанная на долларе американская финансовая система будет доминировать в мире. Мы будем следить за тем, чтобы санкции применялись <...> точечно, эффективно и на многосторонней основе", - добавил он.