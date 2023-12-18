США работают над созданием коалиции по борьбе с угрозой со стороны хуситов

США совместно с партнерами и союзниками на Ближнем Востоке работают над созданием международной коалиции по противостоянию угрозе со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

США совместно с партнерами и союзниками на Ближнем Востоке работают над созданием международной коалиции по противостоянию угрозе со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на совместной с израильским коллегой Йоавом Галантом пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Эти атаки безрассудны, опасны и нарушают международное право. Поэтому мы предпринимаем шаги по созданию международной коалиции по борьбе с этой угрозой", - сказал глава Пентагона.

Он подчеркнул, что угроза со стороны хуситов является международной проблемой, заслуживающей соответствующего ответа.