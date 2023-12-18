О нас

США работают над созданием коалиции по борьбе с угрозой со стороны хуситов

США работают над созданием коалиции по борьбе с угрозой со стороны хуситов США совместно с партнерами и союзниками на Ближнем Востоке работают над созданием международной коалиции по противостоянию угрозе со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".
Другие страны
18 декабря 2023 г. 21:09

США совместно с партнерами и союзниками на Ближнем Востоке работают над созданием международной коалиции по противостоянию угрозе со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на совместной с израильским коллегой Йоавом Галантом пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Эти атаки безрассудны, опасны и нарушают международное право. Поэтому мы предпринимаем шаги по созданию международной коалиции по борьбе с этой угрозой", - сказал глава Пентагона.

Он подчеркнул, что угроза со стороны хуситов является международной проблемой, заслуживающей соответствующего ответа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год
ФотоВ Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год
15 декабря 2023 г. 19:31
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
15 декабря 2023 г. 13:35
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках Года Гейдара Алиева
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева"
15 декабря 2023 г. 13:04
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
15 декабря 2023 г. 12:50
Состоялось расширенное заседание правления партии Ени Азербайджан
ФотоСостоялось расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан"
15 декабря 2023 г. 11:40
Партия Ени Азербайджан выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
Партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
15 декабря 2023 г. 11:12
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
14 декабря 2023 г. 16:05
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
14 декабря 2023 г. 15:29
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
14 декабря 2023 г. 14:11
В Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
ФотоВ Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
14 декабря 2023 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi