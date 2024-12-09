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США проводят подготовку украинских военных в Германии

США проводят подготовку украинских военных в Германии США готовят в Германии бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), переговоры о подготовке еще одной новой бригады ведутся с Францией.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 23:08
США проводят подготовку украинских военных в Германии

США готовят в Германии бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), переговоры о подготовке еще одной новой бригады ведутся с Францией.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Мы получили позитив с французской стороны, сейчас мы будем говорить с Францией о комплектовании новой бригады. Мы получили позитив от немецкой стороны, хотя, буду откровенным, на немецкой земле готовят нашу бригаду американцы, это их вклад. Если честно, этого мало, но мы тем не менее благодарны за это", - сказал он.

Также, по его словам, Киев обратился с просьбой к странам Северной Европы и Балтии о помощи в комплектовании еще одной бригады украинской армии.

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